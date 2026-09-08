Au pied du dolmen Théâtre La Ruche Nantes
samedi 24 octobre 2026 · Théâtre La Ruche · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-24 15:30 – 16:30
Gratuit : non Tout public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99
Genre : Conte– À partir de 5 ans – Durée : 1hUn drôle de vent souffle… Celui des histoires. Tendez l’oreille et écoutez. Est-ce le chant des korrigans, ces drôles de lutins qui peuplent les terres bretonnes ? Ou le terrible grincement de la charrette de l’Ankou ? Ou encore le bruissement des feuilles dans l’arbre aux poires d’Or ? Pour le savoir, suivez nous dans les landes de l’imaginaire, un monde mystérieux où tout devient possible.EN PARTENARIAT DU FESTIVAL CELTOMANIA https://www.celtomania.fr/programmation
Théâtre La Ruche Nantes 44000
https://www.laruchenantes.fr/octobre2026
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