Au quotidien dans les maquis du Morvan, visite commentée de l’exposition, Mémorial de Dun-les-Places, Dun-les-Places

Informations pratiques

Au quotidien dans les maquis du Morvan, visite commentée de l’exposition 19 et 20 septembre Mémorial de Dun-les-Places Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À proximité du mémorial de Dun-les-Places en plein-air, laissez-vous emporter dans l’univers des maquis du Morvan durant la Seconde Guerre mondiale. Cette exposition propose une immersion dans la vie quotidienne des maquisards du Morvan : campements, actions, organisation… Entre peur et espoir, discipline et solidarité, des hommes et des femmes luttent pour la liberté.

Mémorial de Dun-les-Places Rue du 11 novembre 1918, 58230 Dun-les-Places Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 78 44 74 http://www.museeresistancemorvan.fr https://www.facebook.com/memorialdedun/

À proximité du mémorial de Dun-les-Places en plein-air, laissez-vous emporter dans l’univers des maquis du Morvan durant la Seconde Guerre mondiale. Cette exposition propose une immersion dans la vie…

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