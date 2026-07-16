(Au) revoir photographie, exposition monographique d’Israel Arino, Centre Claude Cahun, Nantes

Informations pratiques

(Au) revoir photographie, exposition monographique d’Israel Arino 10 septembre – 19 décembre Centre Claude Cahun Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T15:00:00+02:00 – 2026-09-10T19:00:00+02:00

Fin : 2026-12-19T15:00:00+01:00 – 2026-12-19T19:00:00+01:00

Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie le CCC a eu envie de fêter l’art du détournement et de la matière photographique en proposant une carte blanche au photographe catalan Israel Arino. Dans ses oeuvres, Israel met en scène des images qui s’attachent au réel pour mieux le détourner. Ce photographe et éditeur explore les différentes narration des images photographique pour mieux regarder la photographie comme l’art du faux. Il inscrit ainsi sa pratique aux racines de la photographie, autour du travail d’Hippolyte Bayard, quand le réel se parait de fiction pour mieux se montrer, quand la place du soupçon était encore possible face a des images qui affirmaient, contre toute définition scientifique, l’imaginaire qu’ouvre la création.

Centre Claude Cahun 45 Rue de Richebourg, 44000 Nantes, France Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire 0952772314 http://www.centreclaudecahun.fr Le Centre Claude Cahun est un espace pour défendre les enjeux de la photographie contemporaine. Nous défendons une photographie à la fois documentaire et plasticienne qui s’appuie sur des photographes que nous voulons les plus diversifiés possible : photographes français et internationaux, émergents ou de renommée internationale. Attentif aux relations que la photographie contemporaine entretient avec les autres champs de l’art, notamment l’image en mouvement, l’installation, l’art numérique, le Centre Claude Cahun constitue un lieu de visibilité et d’expérimentation qui se veut un espace de réflexion sur la photographie en train de se faire.

Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie le CCC a eu envie de fêter l’art du détournement et de la matière photographique en proposant une carte blanche au photographe catalan Israel Arino…

©Israel Arino