Au Secours On A Un Bebe Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Au Secours On A Un Bebe

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:30:00

fin : 2026-06-06 21:45:00

Date(s) :

2026-06-04

Située en plein coeur de Bayonne, La Luna Negra vous propose un nouveau spectacle.

Quand on attend un bébé c’est toujours un bonheur… Mais quelle panique ! Les couches, les nuits écourtées, les biberons et le premier jour à la crèche… Que d’aventures. La venue de ce bébé vient secouer la petite vie de couple bien tranquille pour le meilleur, et pour le rire. Franck et Sophie, deux jeunes trentenaires attendent leur premier enfant et croyez-le, ils ne sont pas prêts… Mais pas du tout. Au fur et à mesure de cette comédie, le jeune couple va expérimenter la vie quotidienne de jeunes parents et s’apercevoir que ce n’est pas de tout repos. Si vous avez des enfants vous vous reconnaîtrez forcément dans cette comédie familiale et déjantée. Si vous n’en avez pas, vous saurez ce qui vous attend ! Avec Marie Steelandt et Camille Wehrlin .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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English : Au Secours On A Un Bebe

L’événement Au Secours On A Un Bebe Bayonne a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bayonne