Immersion en territoir basque Plongez au cœur du modèle coopératif basque avec Belaun et La Cave d’Irouléguy Bayonne
Immersion en territoir basque Plongez au cœur du modèle coopératif basque avec Belaun et La Cave d’Irouléguy Bayonne samedi 6 juin 2026.
Bayonne
Immersion en territoir basque Plongez au cœur du modèle coopératif basque avec Belaun et La Cave d’Irouléguy
25 Place des Basques Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 85 – 85 – 85 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 07:30:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le 6 juin, plongez au cœur du modèle coopératif basque avec Belaun et La Cave d’Irouléguy. Une journée entre éleveur·se·s et vigneron·ne·s, pour comprendre, goûter et partager. Au programme Découverte de l’univers Kintoa dans la vallée des Aldudes, Déjeuner au cœur des vignes avec produits locaux, Visite du chai & dégustation commentée. Les infos à retenir Départ de Bayonne Place des Basques, Samedi 6 juin 2026 de 7h30 17h, 85€ personne (transport, repas et dégustations inclus) et réservation obligatoire places limitées. .
25 Place des Basques Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 08 48 29 oenotourisme@cave-irouleguy.com
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English : Immersion en territoir basque Plongez au cœur du modèle coopératif basque avec Belaun et La Cave d’Irouléguy
L’événement Immersion en territoir basque Plongez au cœur du modèle coopératif basque avec Belaun et La Cave d’Irouléguy Bayonne a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Bayonne
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