Informations pratiques

Flagnac

Au spectacle Hier Un Village, on y va en bus

Flagnac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-31 2026-08-07

PLUS PRATIQUE, PLUS ECONOMIQUE, PLUS ECOLOGIQUE, AU SPECTACLE HIER UN VILLAGE A FLAGNAC,

ON Y VA EN BUS

– Samedi 25 juillet : Départ à 19h45 Place du Foirail Bas à Montbazens, à 20h arrêt Place de l’Hôtel de Ville à Cransac-Les-Thermes, à 20h10 arrêt Gare routière à Decazeville.

– Vendredi 31 juillet Départ à 19h45 à Capdenac-Gare, à 20h arrêt de la Garenne à Bouillac, à 20h10 arrêt Gare routière à Decazeville.

– Vendredi 7 août Départ à 19h45 Parking du Relais à Saint-Christophe-Vallon, à 20h arrêt Place de la République à Firmi, à 20h10 arrêt Gare routière à Decazeville.

Minimum 20 personnes et maximum 52 personnes. Transport gratuit.

Inscriptions Office de Tourisme et du Thermalisme jusqu’au mardi midi (avec ou sans achat de billets du spectacle). .

Flagnac 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 06 80 tourisme@decazeville-communaute.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Au spectacle Hier Un Village, on y va en bus Flagnac a été mis à jour le 2026-06-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)