Aubade musicale, Gare de Vaires – Torcy, Vaires-sur-Marne

Informations pratiques

Aubade musicale Dimanche 20 septembre, 11h00 Gare de Vaires – Torcy Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00

Aubade Musicale sur le parvis de la gare de Vaires de l’Orchestre d’Harmonie de Vaires et des Cheminots.

Au programme des musiques de films, de la variétés française et internationale.

Gare de Vaires – Torcy Place du Général-de-Gaulle 77360 Vaires-sur-Marne Vaires-sur-Marne 77360 Seine-et-Marne Île-de-France

Concert

©Orchestre d’Harmonie de Vaires et des Cheminots