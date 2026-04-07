Aubade par de jeunes musiciens Place de la Libération Gacé

Gacé

Aubade par de jeunes musiciens

Place de la Libération Kiosque Gacé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 11:00:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Quelque jeunes musiciens, en session musicale à Neuville-sur-Touques, interprètent des airs célèbres classiques, folkloriques et autres sous le kiosque de Gacé (alto, harpe, accordéon, batterie). .

Place de la Libération Kiosque Gacé 61230 Orne Normandie +33 6 08 45 00 67 kammerer.harpe@gmail.com

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English : Aubade par de jeunes musiciens

L’événement Aubade par de jeunes musiciens Gacé a été mis à jour le 2026-04-07 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault