Contes pour les tout-petits Rue d’Orléans Gacé

Gacé

Contes pour les tout-petits

Rue d’Orléans Médiathèque intercommunale Gacé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Bernadette convie les enfants à écouter des histoires, contes ou albums. Elle proposera soit un Kamishibai (technique de contage d’origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un petit théâtre de bois ou de papier) soit un Tapis lecture (livres et personnages se croisent pour conter une histoire interactive).

> Durée 45 mn

> Public enfants de 0 à 5 ans .

Rue d’Orléans Médiathèque intercommunale Gacé 61230 Orne Normandie +33 2 33 12 56 36 mediatheque@cdcvam.fr

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English : Contes pour les tout-petits

L’événement Contes pour les tout-petits Gacé a été mis à jour le 2026-04-09 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault