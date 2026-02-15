Gala de patinage Hall des sports Gacé

Gala de patinage

Hall des sports 3 rue cour Fleuriel Gacé Orne

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12

fin : 2026-06-13

Spectacle de patinage artistique sur roulettes.

L’heure, pour les Roulettes Gacéennes, de montrer le travail accompli tout au long de l’année est arrivé.

> Réservation conseillée

> Restauration sur place .

