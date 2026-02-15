Gala de patinage Hall des sports Gacé
Gala de patinage Hall des sports Gacé vendredi 12 juin 2026.
Gala de patinage
Hall des sports 3 rue cour Fleuriel Gacé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-12
Spectacle de patinage artistique sur roulettes.
L’heure, pour les Roulettes Gacéennes, de montrer le travail accompli tout au long de l’année est arrivé.
> Réservation conseillée
> Restauration sur place .
Hall des sports 3 rue cour Fleuriel Gacé 61230 Orne Normandie lrgaceennes@gmail.com
