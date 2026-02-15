Tournoi de Foot Gacé
Tournoi de Foot Gacé dimanche 21 juin 2026.
Tournoi de Foot
Stade municipal Gacé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Rencontres sportives. Les tournois des ASG, c’est du football non-stop, du plaisir et des sourires pour nos jeunes footballeurs.
> Buvette et restauration sur place .
Stade municipal Gacé 61230 Orne Normandie +33 6 89 61 88 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournoi de Foot
L’événement Tournoi de Foot Gacé a été mis à jour le 2026-02-12 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault