Fête de la musique à Gacé Gacé

Fête de la musique à Gacé

Place de la Libération Gacé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

– Groupe de musique.

– Chorale.

– Démonstration de Danse

– Animations

> Restauration et buvette .

Place de la Libération Gacé 61230 Orne Normandie +33 7 50 97 20 98 comite.animation.gace@gmail.com

