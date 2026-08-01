Aubaz-lanta Aubazat
samedi 22 août 2026 · Aubazat
Informations pratiques
Aubazat
Aubaz-lanta
Aubazat Aubazat Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
par binôme
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Aubaz-lanta, la plus grande aventure de village !
Début des épreuves à 9h.
Adultes 10€ / binôme
Enfants (-12 ans) / binôme
Inscriptions 06-81-61-29-74 ou jlefort@live.fr
Moitié des inscriptions reversée à l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers
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Aubazat Aubazat 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 61 29 74 jlefort@live.fr
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English :
Aubaz-lanta, the biggest village adventure!
Events begin at 9 a.m.
Adults: 10? / pair
Children (under 12) / pair
Registration: 06-81-61-29-74 or jlefort@live.fr
Half of the registration fees will be donated to the Firefighters’ Orphans Fund
L’événement Aubaz-lanta Aubazat a été mis à jour le 2026-08-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier