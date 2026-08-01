Informations pratiques

Aubazat

Aubaz-lanta

Aubazat Aubazat Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

par binôme

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Aubaz-lanta, la plus grande aventure de village !

Début des épreuves à 9h.

Adultes 10€ / binôme

Enfants (-12 ans) / binôme

Inscriptions 06-81-61-29-74 ou jlefort@live.fr

Moitié des inscriptions reversée à l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers

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Aubazat Aubazat 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 61 29 74 jlefort@live.fr

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English :

Aubaz-lanta, the biggest village adventure!

Events begin at 9 a.m.

Adults: 10? / pair

Children (under 12) / pair

Registration: 06-81-61-29-74 or jlefort@live.fr

Half of the registration fees will be donated to the Firefighters’ Orphans Fund

L’événement Aubaz-lanta Aubazat a été mis à jour le 2026-08-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier