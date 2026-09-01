AGENDA · Chamaret
Auberge espagnole et projection de film Chamaret
samedi 19 septembre 2026 · Chamaret
Informations pratiques
Chamaret
Auberge espagnole et projection de film
Cour de l’Ecole de Chamaret Chamaret Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19 23:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Projection d’un film sur un artiste Chamaretois
.
Cour de l’Ecole de Chamaret Chamaret 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 96 56 26 tourdechamaret@gmail.com
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English :
Film Screening About an Artist from Chamaret
L’événement Auberge espagnole et projection de film Chamaret a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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