Informations pratiques

Chamaret

Auberge espagnole et projection de film

Cour de l’Ecole de Chamaret Chamaret Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Projection d’un film sur un artiste Chamaretois

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Cour de l’Ecole de Chamaret Chamaret 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 96 56 26 tourdechamaret@gmail.com

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English :

Film Screening About an Artist from Chamaret

L’événement Auberge espagnole et projection de film Chamaret a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes