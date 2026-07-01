Aubin Festival Saint-Aubin-sur-Mer
samedi 25 juillet 2026 · Saint-Aubin-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Aubin-sur-Mer
Aubin Festival
Parc Pillier Saint-Aubin-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Avec un dj set de la Tricastine. Le village sera composé de deux food trucks, une perceuse, une tatoueuse, ainsi que d’une fripe
La dernière édition d’Aubin Festival aura lieu au parc pilier à Saint-Aubin-sur-Mer de 18h00 à 23h00 avec un dj set de la Tricastine
Le village sera composé de deux food trucks, une perceuse, une tatoueuse, ainsi que d’une fripe.
Événement gratuit et ouvert à tous.
On vous attend nombreux pour cette dernière édition ! .
Parc Pillier Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 6 25 74 55 36
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English : Aubin Festival
Featuring a DJ set by La Tricastine. The village will feature two food trucks, a hair stylist, a tattoo artist and a second-hand clothes stall
L’événement Aubin Festival Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-07 par Calvados Attractivité