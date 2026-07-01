Informations pratiques

Saint-Aubin-sur-Mer

Aubin Festival

Parc Pillier Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Avec un dj set de la Tricastine. Le village sera composé de deux food trucks, une perceuse, une tatoueuse, ainsi que d’une fripe

La dernière édition d’Aubin Festival aura lieu au parc pilier à Saint-Aubin-sur-Mer de 18h00 à 23h00 avec un dj set de la Tricastine

Le village sera composé de deux food trucks, une perceuse, une tatoueuse, ainsi que d’une fripe.

Événement gratuit et ouvert à tous.

On vous attend nombreux pour cette dernière édition ! .

Parc Pillier Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 6 25 74 55 36

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English : Aubin Festival

Featuring a DJ set by La Tricastine. The village will feature two food trucks, a hair stylist, a tattoo artist and a second-hand clothes stall

L’événement Aubin Festival Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-07 par Calvados Attractivité