Audition annuelle de la classe de nyckelharpa de l’Atelier Karovan de Dole Église Saint-Hilaire Pesmes

Audition annuelle de la classe de nyckelharpa de l’Atelier Karovan de Dole

Église Saint-Hilaire Place Saint-Hilaire Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Audition annuelle de la classe de nyckelharpa de l’Atelier Karovan de Dole (dir. Annette Osann)

Église Saint-Hilaire 18 h

Entrée libre .

Église Saint-Hilaire Place Saint-Hilaire Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 91 10 50 contact@orgue-musique-pesmes.com

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English : Audition annuelle de la classe de nyckelharpa de l’Atelier Karovan de Dole

L’événement Audition annuelle de la classe de nyckelharpa de l’Atelier Karovan de Dole Pesmes a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY