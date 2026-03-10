Audition annuelle de la classe de nyckelharpa de l’Atelier Karovan de Dole Église Saint-Hilaire Pesmes
Audition annuelle de la classe de nyckelharpa de l’Atelier Karovan de Dole Église Saint-Hilaire Pesmes samedi 4 juillet 2026.
Audition annuelle de la classe de nyckelharpa de l’Atelier Karovan de Dole
Église Saint-Hilaire Place Saint-Hilaire Pesmes Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Audition annuelle de la classe de nyckelharpa de l’Atelier Karovan de Dole (dir. Annette Osann)
Église Saint-Hilaire 18 h
Entrée libre .
Église Saint-Hilaire Place Saint-Hilaire Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 91 10 50 contact@orgue-musique-pesmes.com
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English : Audition annuelle de la classe de nyckelharpa de l’Atelier Karovan de Dole
L’événement Audition annuelle de la classe de nyckelharpa de l’Atelier Karovan de Dole Pesmes a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY