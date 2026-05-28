Audition Blue Note

Les auditions blue note sont l’occasion de présenter au public le travail des ateliers jazz et du big band, sur des répertoires variés représentatifs des différentes époques.

Jazz : un rendez-vous à ne pas manquer avec le département jazz du conservatoire Charles Munch

Le mardi 02 juin 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-02T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-03T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-02T20:00:00+02:00_2026-06-02T22:00:00+02:00



+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr



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