Audition classe de piano avec l’école de musique intercommunale de Figeac Figeac

Audition classe de piano avec l’école de musique intercommunale de Figeac

2 rue Victor Delbos Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

L’Ecole Intercommunale Musique vous convie à l’audition de la classe de Piano !

2 rue Victor Delbos Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 78 87 administration@eim-figeac.fr

English :

The Ecole Intercommunale Musique invites you to the Piano class audition!

German :

Die Ecole Intercommunale Musique lädt Sie zum Vorspiel der Klavierklasse ein!

Italiano :

L’Ecole Intercommunale Musique vi invita all’audizione della classe di pianoforte!

Espanol :

La Ecole Intercommunale Musique le invita a la audición de la clase de piano

