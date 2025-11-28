Audition classe de piano avec l’école de musique intercommunale de Figeac Figeac
Audition classe de piano avec l’école de musique intercommunale de Figeac Figeac vendredi 28 novembre 2025.
Audition classe de piano avec l’école de musique intercommunale de Figeac
2 rue Victor Delbos Figeac Lot
L’Ecole Intercommunale Musique vous convie à l’audition de la classe de Piano !
2 rue Victor Delbos Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 78 87 administration@eim-figeac.fr
English :
The Ecole Intercommunale Musique invites you to the Piano class audition!
German :
Die Ecole Intercommunale Musique lädt Sie zum Vorspiel der Klavierklasse ein!
Italiano :
L’Ecole Intercommunale Musique vi invita all’audizione della classe di pianoforte!
Espanol :
La Ecole Intercommunale Musique le invita a la audición de la clase de piano
