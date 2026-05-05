Audition d’ateliers | Steve Huber, Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles, Genève

Audition d’ateliers | Steve Huber Mardi 23 juin, 19h30 Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T19:30:00+02:00 – 2026-06-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-23T19:30:00+02:00 – 2026-06-23T23:00:00+02:00

Suivez les progrès des talentueux·ses élèves d’ateliers de Steve Huber lors d’une performance dans les conditions d’un concert, sous l’égide de leur professeur expérimenté.

Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles Passage Marie-Claude-LEBURGUE 2 Genève 1205 Jonction Genève https://ema.school/

Ateliers de l’eMa

Jacques Apotheloz