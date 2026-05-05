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Passeport Santé pour les seniors : Balade pour découvrir la biodiversité, Espace Gaimont, Genève

Passeport Santé pour les seniors : Balade pour découvrir la biodiversité, Espace Gaimont, Genève

Passeport Santé pour les seniors : Balade pour découvrir la biodiversité, Espace Gaimont, Genève mardi 16 juin 2026.

Lieu : Espace Gaimont

Adresse : Chemin de Gaimont 9, 1213 Petit-Lancy

Ville : 1213 Genève

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Tarif : Gratuit

Passeport Santé pour les seniors : Balade pour découvrir la biodiversité Mardi 16 juin, 09h00 Espace Gaimont

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-16T09:00:00+02:00 – 2026-06-16T10:00:00+02:00
Fin : 2026-06-16T09:00:00+02:00 – 2026-06-16T10:00:00+02:00

Un été plein de vitalité vous attend à Lancy et dans les environs !
Participez à des activités physiques gratuites, spécialement pensées pour les seniors, dans les parcs et quartiers de Lancy et des communes voisines.
Organisé par l’association VIVA (Valoriser et Intégrer pour Vieillir Autrement), en partenariat avec Cité Générations, le Passeport Santé vous invite à :

  • Bouger à votre rythme
  • Rencontrer de nouvelles personnes
  • Profiter de la ville autrement

Nos intervenants, présents toute l’année dans la région, vous accompagnent avec professionnalisme et bienveillance.
Aucune inscription requise
Venez tel que vous êtes, pour une séance pleine d’énergie, de lien et de bonne humeur !

Espace Gaimont Chemin de Gaimont 9, 1213 Petit-Lancy Genève 1213 Petit-Lancy Genève
Mobilité douce et corridors biologiques: Balade pour découvrir la biodiversité du promenade Nicolas Bouvier à Lancy avec Cycle de Vie

DR

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