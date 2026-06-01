Audition de fin d’année Les cadets de Pardiac Salle des fêtes Monlezun vendredi 12 juin 2026.

Monlezun

Audition de fin d’année Les cadets de Pardiac

Salle des fêtes MONLEZUN Monlezun Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Venez découvrir les élèves de l’École de Musique !

Avant le spectacle, nous vous invitons à partager un moment convivial à partir de 18h autour d’un verre et de tapas dans une ambiance chaleureuse.

Nous vous attendons nombreux pour encourager nos élèves et profiter ensemble de cette belle soirée musicale !

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Salle des fêtes MONLEZUN Monlezun 32230 Gers Occitanie +33 7 78 00 01 77 edmlescadetsdepardiac@gmail.com

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English :

Come and discover the students of the École de Musique!

Before the show, we invite you to enjoy a drink and tapas in a friendly atmosphere from 6pm.

We look forward to seeing you there, cheering on our students and enjoying the evening together!

L’événement Audition de fin d’année Les cadets de Pardiac Monlezun a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65