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Audition de fin d’année Les cadets de Pardiac Salle des fêtes Monlezun

Audition de fin d’année Les cadets de Pardiac Salle des fêtes Monlezun vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : MONLEZUN

Ville : 32230 Monlezun

Département : Gers

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Monlezun

Audition de fin d’année Les cadets de Pardiac

Salle des fêtes MONLEZUN Monlezun Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Venez découvrir les élèves de l’École de Musique !

Avant le spectacle, nous vous invitons à partager un moment convivial à partir de 18h autour d’un verre et de tapas dans une ambiance chaleureuse.

Nous vous attendons nombreux pour encourager nos élèves et profiter ensemble de cette belle soirée musicale !
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Salle des fêtes MONLEZUN Monlezun 32230 Gers Occitanie +33 7 78 00 01 77  edmlescadetsdepardiac@gmail.com

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English :

Come and discover the students of the École de Musique!

Before the show, we invite you to enjoy a drink and tapas in a friendly atmosphere from 6pm.

We look forward to seeing you there, cheering on our students and enjoying the evening together!

L’événement Audition de fin d’année Les cadets de Pardiac Monlezun a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65