Audition de MAO, Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles, Genève
Audition de MAO, Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles, Genève mercredi 3 juin 2026.
Audition de MAO Mercredi 3 juin, 17h30 Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T17:30:00+02:00 – 2026-06-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T17:30:00+02:00 – 2026-06-03T20:00:00+02:00
Rendez-vous mercredi 3 juin 2026 à 18h au Chaudron pour une soirée qui mettra en lumière la créativité des élèves du Département MAO et Production. Au programme : diffusion de travaux audiovisuels, session d’écoute de productions originales et performances live intégrant la MAO. Entre musique à l’image, créations personnelles et énergie live, venez découvrir la nouvelle génération en action. Entrée libre et ouverte à tous.
Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles Passage Marie-Claude-LEBURGUE 2 Genève 1205 Jonction Genève https://ema.school/
Les élèves de MAO présentent leurs productions.
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