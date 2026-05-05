Audition de MAO, Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles, Genève

Audition de MAO Mercredi 3 juin, 17h30 Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T17:30:00+02:00 – 2026-06-03T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T17:30:00+02:00 – 2026-06-03T20:00:00+02:00

Rendez-vous mercredi 3 juin 2026 à 18h au Chaudron pour une soirée qui mettra en lumière la créativité des élèves du Département MAO et Production. Au programme : diffusion de travaux audiovisuels, session d’écoute de productions originales et performances live intégrant la MAO. Entre musique à l’image, créations personnelles et énergie live, venez découvrir la nouvelle génération en action. Entrée libre et ouverte à tous.

Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles Passage Marie-Claude-LEBURGUE 2 Genève 1205 Jonction Genève https://ema.school/

Les élèves de MAO présentent leurs productions.

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