Audition de Piano, Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles, Genève

Audition de Piano Jeudi 7 mai, 17h00 Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T17:00:00+02:00 – 2026-05-07T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-07T17:00:00+02:00 – 2026-05-07T19:30:00+02:00

Suivez les progrès des talentueux-ses élèves du département claviers lors d’une performance dans les conditions d’un concert, sous l’égide de leurs professeurs expérimentés Léo Tardin et Julien Ménagé.

Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles Passage Marie-Claude-LEBURGUE 2 Genève 1205 Jonction Genève

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