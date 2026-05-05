Audition de Piano, Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles, Genève
Audition de Piano, Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles, Genève jeudi 7 mai 2026.
Audition de Piano Jeudi 7 mai, 17h00 Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T17:00:00+02:00 – 2026-05-07T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-07T17:00:00+02:00 – 2026-05-07T19:30:00+02:00
Suivez les progrès des talentueux-ses élèves du département claviers lors d’une performance dans les conditions d’un concert, sous l’égide de leurs professeurs expérimentés Léo Tardin et Julien Ménagé.
Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles Passage Marie-Claude-LEBURGUE 2 Genève 1205 Jonction Genève
Elèves de l’eMa
eMa
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