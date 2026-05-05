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Audition de Violon | Marc Crofts, Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles, Genève

Audition de Violon | Marc Crofts, Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles, Genève

Audition de Violon | Marc Crofts, Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles, Genève dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Le Chaudron - Centre des Musiques Actuelles

Adresse : Passage Marie-Claude-LEBURGUE 2

Ville : 1205 Genève

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Gratuit

Audition de Violon | Marc Crofts Dimanche 7 juin, 18h00 Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T18:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T18:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Suivez les progrès des talentueux·ses élèves de violon, accompagnés de leur professeur, Marc Crofts.

Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles Passage Marie-Claude-LEBURGUE 2 Genève 1205 Jonction Genève https://ema.school/
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