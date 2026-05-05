Audition de Violon | Marc Crofts, Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles, Genève
Audition de Violon | Marc Crofts, Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles, Genève dimanche 7 juin 2026.
Audition de Violon | Marc Crofts Dimanche 7 juin, 18h00 Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T18:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T18:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00
Suivez les progrès des talentueux·ses élèves de violon, accompagnés de leur professeur, Marc Crofts.
Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles Passage Marie-Claude-LEBURGUE 2 Genève 1205 Jonction Genève https://ema.school/
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eMa
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