Audition des classes de chant



Par les classes de Julie Hassler et de Marie Pascale Leroy

Accompagnement piano de Markrit Kirazian

Une audition de chant par les classes de Julie Hassler et de Marie Pascale Leroy du Conservatoire Charles Munch

Le lundi 29 juin 2026

de 20h30 à 22h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-29T23:30:00+02:00

fin : 2026-06-30T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-29T20:30:00+02:00_2026-06-29T22:00:00+02:00



+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61577446274467 https://www.facebook.com/profile.php?id=61577446274467



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