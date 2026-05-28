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Audition des classes de chant

Audition des classes de chant

Audition des classes de chant lundi 29 juin 2026.

Département : Paris

Début : lundi 29 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Tarif : <p>Entrée libre dans la limite des places disponibles. </p>

Audition des classes de chant


Par les classes de Julie Hassler et de Marie Pascale Leroy
Accompagnement piano de Markrit Kirazian

Une audition de chant par les classes de Julie Hassler et de Marie Pascale Leroy du Conservatoire Charles Munch
Le lundi 29 juin 2026
de 20h30 à 22h00
gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-29T23:30:00+02:00
fin : 2026-06-30T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-29T20:30:00+02:00_2026-06-29T22:00:00+02:00

 
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61577446274467 https://www.facebook.com/profile.php?id=61577446274467


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