Audition d’orgue Église Saint-Pierre Fouesnant Fouesnant
vendredi 21 août 2026 · Église Saint-Pierre Fouesnant · Fouesnant
Informations pratiques
Fouesnant
Audition d’orgue
Église Saint-Pierre Fouesnant Place de l’Église Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Du 17 au 20 août, les élèves ont participé au stage d’orgue de la classe de Gaëlle Gordon et Mickaël Durand.
A l’issue de celui-ci, une audition d’orgue sera présentée par les stagiaires. .
Église Saint-Pierre Fouesnant Place de l’Église Fouesnant 29170 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Audition d’orgue Fouesnant a été mis à jour le 2026-07-31 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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