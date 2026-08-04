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AGENDA · Fouesnant

Audition d’orgue Église Saint-Pierre Fouesnant Fouesnant

vendredi 21 août 2026 · Église Saint-Pierre Fouesnant · Fouesnant

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Église Saint-Pierre Fouesnant
Adresse
Place de l'Église
Ville
29170 Fouesnant
Département
Finistère
Tarif

Fouesnant

Audition d’orgue

Église Saint-Pierre Fouesnant Place de l’Église Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:30:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Du 17 au 20 août, les élèves ont participé au stage d’orgue de la classe de Gaëlle Gordon et Mickaël Durand.
A l’issue de celui-ci, une audition d’orgue sera présentée par les stagiaires.   .

Église Saint-Pierre Fouesnant Place de l’Église Fouesnant 29170 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Audition d’orgue Fouesnant a été mis à jour le 2026-07-31 par OT FOUESNANT LES GLENAN

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