Audition d’orgue Église Saint-Pierre Fouesnant Fouesnant

Informations pratiques

Fouesnant

Audition d’orgue

Église Saint-Pierre Fouesnant Place de l’Église Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Du 17 au 20 août, les élèves ont participé au stage d’orgue de la classe de Gaëlle Gordon et Mickaël Durand.

A l’issue de celui-ci, une audition d’orgue sera présentée par les stagiaires. .

Église Saint-Pierre Fouesnant Place de l’Église Fouesnant 29170 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Audition d’orgue Fouesnant a été mis à jour le 2026-07-31 par OT FOUESNANT LES GLENAN