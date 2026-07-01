Be Ice Cycle | Place aux Mômes, cap coz, Fouesnant
mardi 4 août 2026 · cap coz · Fouesnant
Informations pratiques
Be Ice Cycle | Place aux Mômes Mardi 4 août, 18h30 cap coz Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T18:30:00+02:00 – 2026-08-04T21:30:00+02:00
Fin : 2026-08-04T18:30:00+02:00 – 2026-08-04T21:30:00+02:00
Place aux mômes | des spectacles variés et adaptés au jeune public, à Cap-Coz, tous les mardis à 18h30
Be Ice Cycle
Zirkus Morza
Le duo Zirkus Morza a une mission aussi folle que gourmande : produire des glaces en pédalant grâce à la « Vélo-glace-machine » !
Entre portés acrobatiques, rola bola (plateau d’équilibre), cerceau et éclats de rire, Icy et Cornette offrent une performance physique et décalée dans une ambiance résolument participative.
Gratuit, sans réservation
lieu : THÉÂTRE DE PLEIN AIR DE PEN AN CAP à CAP-COZ, route du port 29170 Fouesnant (En cas de grosse intempérie : annulation du spectacle – l’annulation serait annoncée l’après-midi sur le site de l’Archipel)
Coorganisation : l’Office de tourisme de Fouesnant-les Glénan et l’Archipel
Infos : https://archipel.ville-fouesnant.fr/agenda/be-ice-cycle/
https://www.facebook.com/events/1407932691160043/
cap coz Cap coz Fouesnant 29170 Finistère Bretagne [{« link »: « https://archipel.ville-fouesnant.fr/agenda/be-ice-cycle/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/1407932691160043/ »}] https://www.facebook.com/events/1407932691160043/ AVEN
Place aux mômes | des spectacles variés et adaptés au jeune public, à Cap-Coz, tous les mardis à 18h30
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