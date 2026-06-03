Drive-in Cinéma en plein air Site de Kerchann, Beg-Meil Fouesnant

Fouesnant

Drive-in Cinéma en plein air

Site de Kerchann, Beg-Meil Kerchann Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Cet été, Fouesnant se met au long métrage !

Cinéma Drive-in les mardis- séance à 22h

Projection d’un film (en attente de la programmation)

Accueil des voitures à partir de 20h30 sur le site de Kerchann à Beg-Meil.

Organisé par l’association La nuit tous les chats sont gris .

Site de Kerchann, Beg-Meil Kerchann Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 18 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Drive-in Cinéma en plein air Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-03 par OT FOUESNANT LES GLENAN