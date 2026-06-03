Drive-in Cinéma en plein air Site de Kerchann, Beg-Meil Fouesnant
Drive-in Cinéma en plein air Site de Kerchann, Beg-Meil Fouesnant mardi 28 juillet 2026.
Fouesnant
Drive-in Cinéma en plein air
Site de Kerchann, Beg-Meil Kerchann Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Cet été, Fouesnant se met au long métrage !
Cinéma Drive-in les mardis- séance à 22h
Projection d’un film (en attente de la programmation)
Accueil des voitures à partir de 20h30 sur le site de Kerchann à Beg-Meil.
Organisé par l’association La nuit tous les chats sont gris .
Site de Kerchann, Beg-Meil Kerchann Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 18 87
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English :
L’événement Drive-in Cinéma en plein air Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-03 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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