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Drive-in Cinéma en plein air Site de Kerchann, Beg-Meil Fouesnant

Drive-in Cinéma en plein air Site de Kerchann, Beg-Meil Fouesnant mardi 28 juillet 2026.

Lieu : Site de Kerchann, Beg-Meil

Adresse : Kerchann

Ville : 29170 Fouesnant

Département : Finistère

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Tarif :

Fouesnant

Drive-in Cinéma en plein air

Site de Kerchann, Beg-Meil Kerchann Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Cet été, Fouesnant se met au long métrage !
Cinéma Drive-in les mardis- séance à 22h
Projection d’un film (en attente de la programmation)
Accueil des voitures à partir de 20h30 sur le site de Kerchann à Beg-Meil.
Organisé par l’association La nuit tous les chats sont gris   .

Site de Kerchann, Beg-Meil Kerchann Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 18 87 

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English :

L’événement Drive-in Cinéma en plein air Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-03 par OT FOUESNANT LES GLENAN

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