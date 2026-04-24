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Fest-Noz des 60 ans du cercle celtique de Fouesnant Préau de l’Ecole de Kérourgué Fouesnant

Fest-Noz des 60 ans du cercle celtique de Fouesnant Préau de l’Ecole de Kérourgué Fouesnant lundi 27 juillet 2026.

Lieu : Préau de l'Ecole de Kérourgué

Adresse : 47 Rue de Kerourgué

Ville : 29170 Fouesnant

Département : Finistère

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Fouesnant

Fest-Noz des 60 ans du cercle celtique de Fouesnant

Préau de l’Ecole de Kérourgué 47 Rue de Kerourgué Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 19:30:00
fin : 2026-07-27 23:30:00

Date(s) :
2026-07-27

Organisé par le cercle celtique Ar Pintiged Foen de Fouesnant
En début de soirée, cours d’initiation à la danse bretonne et scène ouverte de 20h à 21h
Suivi d’un fest-noz avec
– Tribe Brass Band
– Duo Blain Leyzour
– Trio S’cottich
– Electrad
Crêpes , buvette et tombola   .

Préau de l’Ecole de Kérourgué 47 Rue de Kerourgué Fouesnant 29170 Finistère Bretagne  

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English : Fest-Noz des 60 ans du cercle celtique de Fouesnant

L’événement Fest-Noz des 60 ans du cercle celtique de Fouesnant Fouesnant a été mis à jour le 2026-04-24 par OT FOUESNANT LES GLENAN

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