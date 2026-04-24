Fest-Noz des 60 ans du cercle celtique de Fouesnant Préau de l’Ecole de Kérourgué Fouesnant

Fouesnant

Fest-Noz des 60 ans du cercle celtique de Fouesnant

Préau de l’Ecole de Kérourgué 47 Rue de Kerourgué Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 19:30:00

fin : 2026-07-27 23:30:00

Date(s) :

2026-07-27

Organisé par le cercle celtique Ar Pintiged Foen de Fouesnant

En début de soirée, cours d’initiation à la danse bretonne et scène ouverte de 20h à 21h

Suivi d’un fest-noz avec

– Tribe Brass Band

– Duo Blain Leyzour

– Trio S’cottich

– Electrad

Crêpes , buvette et tombola .

Préau de l’Ecole de Kérourgué 47 Rue de Kerourgué Fouesnant 29170 Finistère Bretagne

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English : Fest-Noz des 60 ans du cercle celtique de Fouesnant

L’événement Fest-Noz des 60 ans du cercle celtique de Fouesnant Fouesnant a été mis à jour le 2026-04-24 par OT FOUESNANT LES GLENAN