Fest-Noz des 60 ans du cercle celtique de Fouesnant Préau de l’Ecole de Kérourgué Fouesnant
Fest-Noz des 60 ans du cercle celtique de Fouesnant Préau de l’Ecole de Kérourgué Fouesnant lundi 27 juillet 2026.
Fouesnant
Fest-Noz des 60 ans du cercle celtique de Fouesnant
Préau de l’Ecole de Kérourgué 47 Rue de Kerourgué Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 19:30:00
fin : 2026-07-27 23:30:00
Date(s) :
2026-07-27
Organisé par le cercle celtique Ar Pintiged Foen de Fouesnant
En début de soirée, cours d’initiation à la danse bretonne et scène ouverte de 20h à 21h
Suivi d’un fest-noz avec
– Tribe Brass Band
– Duo Blain Leyzour
– Trio S’cottich
– Electrad
Crêpes , buvette et tombola .
Préau de l’Ecole de Kérourgué 47 Rue de Kerourgué Fouesnant 29170 Finistère Bretagne
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English : Fest-Noz des 60 ans du cercle celtique de Fouesnant
L’événement Fest-Noz des 60 ans du cercle celtique de Fouesnant Fouesnant a été mis à jour le 2026-04-24 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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