Triathlon Cap-Coz Centre nautique de Fouesnant Cornouaille Fouesnant

Fouesnant

Triathlon Cap-Coz

Centre nautique de Fouesnant Cornouaille 1 Hent Kersentic Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Triathlon Inizys Mutuelle de Cornouaille

Relevez le défi du triple effort dans le cadre idyllique de Fouesnant, sur un parcours qui mènera des eaux turquoises du Cap Coz aux sentiers côtiers

La course est un format Sprint (S) en individuel ou en relais (2 ou 3 personnes), au programme

‍♂️750 mètres de natation une boucle, en eau libre

25 kilomètres de vélo sur un parcours roulant et sécurisé

‍♀️5 kilomètres de course à pied ne quittez pas l’océan des yeux !

Programme prévisionnel

Retrait des dossards

Ouverture du parc à vélo

Briefing de course

Départ de la course .

Centre nautique de Fouesnant Cornouaille 1 Hent Kersentic Fouesnant 29170 Finistère Bretagne

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English : Triathlon Cap-Coz

L’événement Triathlon Cap-Coz Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-13 par OT FOUESNANT LES GLENAN