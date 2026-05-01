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Triathlon Cap-Coz Centre nautique de Fouesnant Cornouaille Fouesnant

Triathlon Cap-Coz Centre nautique de Fouesnant Cornouaille Fouesnant dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Centre nautique de Fouesnant Cornouaille

Adresse : 1 Hent Kersentic

Ville : 29170 Fouesnant

Département : Finistère

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Fouesnant

Triathlon Cap-Coz

Centre nautique de Fouesnant Cornouaille 1 Hent Kersentic Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Triathlon Inizys Mutuelle de Cornouaille
Relevez le défi du triple effort dans le cadre idyllique de Fouesnant, sur un parcours qui mènera des eaux turquoises du Cap Coz aux sentiers côtiers

La course est un format Sprint (S) en individuel ou en relais (2 ou 3 personnes), au programme

‍♂️750 mètres de natation une boucle, en eau libre
25 kilomètres de vélo sur un parcours roulant et sécurisé
‍♀️5 kilomètres de course à pied ne quittez pas l’océan des yeux !

Programme prévisionnel

Retrait des dossards
Ouverture du parc à vélo
Briefing de course
Départ de la course   .

Centre nautique de Fouesnant Cornouaille 1 Hent Kersentic Fouesnant 29170 Finistère Bretagne  

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English : Triathlon Cap-Coz

L’événement Triathlon Cap-Coz Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-13 par OT FOUESNANT LES GLENAN

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