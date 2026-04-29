Tournoi de foot des vétérans Stade de Bréhoulou Fouesnant
Tournoi de foot des vétérans Stade de Bréhoulou Fouesnant samedi 23 mai 2026.
Fouesnant
Tournoi de foot des vétérans
Stade de Bréhoulou 8 Rue de Bréhoulou Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Organisée par le club de foot USF
a 2 ̀m ́d t o e l O E E A U u r i e à g a d a !
Envie de chausser les crampons pour une journée mémorable ?
Il reste encore quelques places pour les équipes vétérans (format 7 vs 7) !
Pourquoi vous inscrire ?
Une compétition conviviale dans un cadre top.
Buvette et restauration sur place pour reprendre des forces.
60 € par équipe.
Inscriptions C n a t z J h n u 0 3 0 8 0 u p r m i ̀ o a n.l q i l e @ a a o . r. .
Stade de Bréhoulou 8 Rue de Bréhoulou Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 62 00 18 08
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English : Tournoi de foot des vétérans
L’événement Tournoi de foot des vétérans Fouesnant a été mis à jour le 2026-04-27 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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