Tournoi de foot des vétérans Stade de Bréhoulou Fouesnant

Fouesnant

Tournoi de foot des vétérans

Stade de Bréhoulou 8 Rue de Bréhoulou Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Organisée par le club de foot USF

a 2 ̀m ́d t o e l O E E A U u r i e à g a d a !

Envie de chausser les crampons pour une journée mémorable ?

Il reste encore quelques places pour les équipes vétérans (format 7 vs 7) !

Pourquoi vous inscrire ?

Une compétition conviviale dans un cadre top.

Buvette et restauration sur place pour reprendre des forces.

60 € par équipe.

Inscriptions C n a t z J h n u 0 3 0 8 0 u p r m i ̀ o a n.l q i l e @ a a o . r. .

Stade de Bréhoulou 8 Rue de Bréhoulou Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 62 00 18 08

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English : Tournoi de foot des vétérans

L’événement Tournoi de foot des vétérans Fouesnant a été mis à jour le 2026-04-27 par OT FOUESNANT LES GLENAN