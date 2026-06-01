Rand’eau Solidaire Rand’eau MED13L Plage du Cap-Coz Fouesnant

Fouesnant

Rand’eau Solidaire Rand’eau MED13L

Plage du Cap-Coz 42, Avenue de la Pointe du Cap Coz 29940 Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Le 28 juin 2026 à Cap Coz, Fouesnant, Mer Etoilée vous invite, chacun selon votre niveau et votre envie, à venir nager ou marcher en mer pour soutenir une cause.

L’objectif de l’association est de sensibiliser au handicap, à l’inclusion, aux maladies génétiques, et de récolter des fonds pour ces causes, au travers d’événements à caractère sportif en milieu aquatique.

Cette 2ème édition, la Rand’eau Solidaire 2026, est organisée au profit d’un séjour de répit pour des familles et des fratries confrontées au handicap, ainsi que pour la recherche sur le syndrome MED13L, maladie génétique rare et invalidante.

A tout âge et selon le profil de chacun, venez nager ou marcher solidaire!

Les Rand’eau (1 à 6 km) se font sur inscription préalable et sous condition d’âge.

Ateliers d’initiation au sauvetage sportif à 14h, 15h, 16h et marches aquatiques à 11h30 et 14h, sur inscription.

Sur place entre 10h et 17h vous pourrez également, à tout âge et sans inscription préalable

– alimenter notre compteur kilométrique en faveur de la recherche en parcourant de quelques mètres à quelques kilomètres sur notre stade nautique de 250 m matérialisé pour l’occasion.

Nage avec ou sans matériel. Chacun son rythme, chacun sa distance départs de 10h à 13h30. 6km 4,5 km 2,2 km 1km.

– échanger avec les partenaires présents sur la question du handicap, du sport adapté, du statut d’aidant, et de préservation de l’environnement marin

Petite restauration sur place. .

Plage du Cap-Coz 42, Avenue de la Pointe du Cap Coz 29940 Fouesnant 29170 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Rand’eau Solidaire Rand’eau MED13L Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-09 par OT FOUESNANT LES GLENAN