Braderie du Secours Populaire Pole associatif du quinquis Fouesnant

Fouesnant

Braderie du Secours Populaire

Pole associatif du quinquis 32 Chemin du Quinquis Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

L’antenne de Fouesnant du Secours Populaire Français organise une grande braderie le samedi 13 juin 2026 !

– Vêtements adultes et enfants

– Linge de maison

– Chaussures

– Livres

… et de nombreux autres articles à petits prix. .

Pole associatif du quinquis 32 Chemin du Quinquis Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 94 57 52

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English :

L’événement Braderie du Secours Populaire Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-29 par OT FOUESNANT LES GLENAN