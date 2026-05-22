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Expositions à la chapelle Saint-Sébastien Chemin de Saint-Sébastien Fouesnant

Expositions à la chapelle Saint-Sébastien Chemin de Saint-Sébastien Fouesnant lundi 15 juin 2026.

Lieu : Chemin de Saint-Sébastien

Adresse : Chapelle Saint-Sébastien

Ville : 29170 Fouesnant

Département : Finistère

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Tarif :

Fouesnant

Expositions à la chapelle Saint-Sébastien

Chemin de Saint-Sébastien Chapelle Saint-Sébastien Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-06-15

L’association Saint-Sébastien organise diverses expositions d’artistes, peintures, photos, sculptures, renouvelées chaque semaine.
Au programme Peinture, photographie, sculpture…
– Du 15 au 21 juin Michel Hamelin (peinture)
– Du 22au 28 juin Daniel Le Doudic (photographie)
– 29 juin au 5 juillet Amélie Bourhis (broderie)
– Du 6 au 12 juillet Agathe-Chantal Join (Peinture et Hervé le Goareguer (peinture)
– Du 13 au 19 juillet Yvan Le bec (sculpteur) et Jacques Detriche (photographie)
– Du 20 au 26 juillet Martine Barraud (peinture) et Martine Guillerault (sculpture)
– Du 27 juillet au 2 août Marie-Lise Campion (peinture/sculpture)
– Du 3 au 9 août Jean-Jacques Henecoque (photographie) et Aline Bagnol-Hasle (peinture)
– Du 10 au 16 août Joëlle Couliou (photographie) et Hervé Quéméré (photographie)
– Du 17 au 23 août Jean-Yves et Frédérique Hénaff (photographie animalière)
– Du 24 au 30 août Brigitte Lucas (peinture sur plexiglass)

Ce sera aussi l’occasion pour ceux qui ne les ont pas encore découverts de visiter la chapelle et le petit penty restauré.   .

Chemin de Saint-Sébastien Chapelle Saint-Sébastien Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 56 54 77 

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English :

L’événement Expositions à la chapelle Saint-Sébastien Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-22 par OT FOUESNANT LES GLENAN

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