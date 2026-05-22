Expositions à la chapelle Saint-Sébastien Chemin de Saint-Sébastien Fouesnant

Fouesnant

Expositions à la chapelle Saint-Sébastien

Chemin de Saint-Sébastien Chapelle Saint-Sébastien Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-06-15

L’association Saint-Sébastien organise diverses expositions d’artistes, peintures, photos, sculptures, renouvelées chaque semaine.

Au programme Peinture, photographie, sculpture…

– Du 15 au 21 juin Michel Hamelin (peinture)

– Du 22au 28 juin Daniel Le Doudic (photographie)

– 29 juin au 5 juillet Amélie Bourhis (broderie)

– Du 6 au 12 juillet Agathe-Chantal Join (Peinture et Hervé le Goareguer (peinture)

– Du 13 au 19 juillet Yvan Le bec (sculpteur) et Jacques Detriche (photographie)

– Du 20 au 26 juillet Martine Barraud (peinture) et Martine Guillerault (sculpture)

– Du 27 juillet au 2 août Marie-Lise Campion (peinture/sculpture)

– Du 3 au 9 août Jean-Jacques Henecoque (photographie) et Aline Bagnol-Hasle (peinture)

– Du 10 au 16 août Joëlle Couliou (photographie) et Hervé Quéméré (photographie)

– Du 17 au 23 août Jean-Yves et Frédérique Hénaff (photographie animalière)

– Du 24 au 30 août Brigitte Lucas (peinture sur plexiglass)

Ce sera aussi l’occasion pour ceux qui ne les ont pas encore découverts de visiter la chapelle et le petit penty restauré. .

Chemin de Saint-Sébastien Chapelle Saint-Sébastien Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 56 54 77

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English :

L’événement Expositions à la chapelle Saint-Sébastien Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-22 par OT FOUESNANT LES GLENAN