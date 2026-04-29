Lecture de Kolkhoze par Nicole Garcia | Festival Culturissimo l’Archipel Fouesnant

Fouesnant

Lecture de Kolkhoze par Nicole Garcia | Festival Culturissimo

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Lecture de Kolkhoze d’Emmanuel Carrère (© P.O.L) par Nicole Garcia, dans le cadre du Festival Culturissimo, en partenariat avec l’Espace Culturel E.Leclerc Fouesnant/Pleuven

Sa voix est inimitable et reconnaissable entre toutes. Elle est l’une des cinéastes françaises les plus admirées. En près de dix films, Nicole Garcia a construit une œuvre exigeante et populaire, offrant à Catherine Deneuve, Nathalie Baye, Marion Cottillard, Pierre Niney, Benoît Magimel ou encore Jean Dujardin leurs plus beaux rôles. Qu’on se souvienne d’elle dans les films de Resnais, Rivette, Miller ou Sautet, ou bien qu’on l’ait plus récemment redécouverte dans la série Tout va bien où elle excelle aux côtés de Virginie Efira, elle continue de fasciner comme actrice.

Quel honneur de la recevoir à Fouesnant ! À l’Archipel, elle portera les mots d’Emmanuel Carrère qui décrit la vie romanesque et passionnante de ses parents dans son récent Kolkhoze (Prix Médicis 2025, déjà vendu à plus de 200 000 exemplaires). Après avoir adapté L’adversaire au cinéma avec Daniel Auteuil dans le rôle-titre, Nicole Garcia retrouve l’univers de cet auteur multi-primé et traduit dans le monde entier. Une rencontre au sommet ! .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 20 24

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English : Lecture de Kolkhoze par Nicole Garcia | Festival Culturissimo

L’événement Lecture de Kolkhoze par Nicole Garcia | Festival Culturissimo Fouesnant a été mis à jour le 2026-04-27 par OT FOUESNANT LES GLENAN