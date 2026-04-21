Spectacle de danses orientales La Lampe L’Archipel Salle de spectacle Fouesnant

Fouesnant

Spectacle de danses orientales La Lampe

L’Archipel Salle de spectacle 1 rue des îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Et si la lampe cachait plus d’un génie ?

L’association Gazelenn danse orientale à Fouesnant vous donnent rendez-vous pour un spectacle de danse orientale et fusion, mêlant une succession de tableaux chorégraphiés et de théâtre.

Baladi, tribal, voiles, ailes d’Isis, éventails de soie toute la richesse des danses orientales sera à l’honneur, portée par les danseuses de Gazelenn (Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h et Fouesnant) et leurs invitées : Meuriad (Brest), La Trinité Sport Détente (La Trinité-Porhoët), l’Île Baladi (Sarzeau), Oriental’Ys (Loctudy) et Amithea (Pont de Buis) pour le théatre. .

L’Archipel Salle de spectacle 1 rue des îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 29 55 45 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle de danses orientales La Lampe Fouesnant a été mis à jour le 2026-04-21 par OT FOUESNANT LES GLENAN