Audition-évaluation de la classe de flûte Conservatoire de Musique Besançon Gachet Royan

Audition-évaluation de la classe de flûte

Conservatoire de Musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan Charente-Maritime

Début : 2026-02-03 17:15:00

fin : 2026-02-03

Les élèves du 2e et du 3e cycles se présentent devant un jury.

2nd and 3rd cycle students present their work to a jury.

