Audition évaluation des classes de guitare Conservatoire de Musique Besançon Gachet Royan
Audition évaluation des classes de guitare Conservatoire de Musique Besançon Gachet Royan samedi 13 juin 2026.
Royan
Audition évaluation des classes de guitare
Conservatoire de Musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 11:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Les élèves en premier cycle présentent leur programme devant un jury dans le cadre de leur audition-évaluation annuelle. Cette audition est ouverte au public.
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Conservatoire de Musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr
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English :
Undergraduates present their program to a jury as part of their annual audition-evaluation. This audition is open to the public.
L’événement Audition évaluation des classes de guitare Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan
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