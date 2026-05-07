Audition évaluation des classes de trompette et tuba Conservatoire de Musique Besançon Gachet Royan

Royan

Audition évaluation des classes de trompette et tuba

Conservatoire de Musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 11:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Les élèves trompettistes et tubistes en premier cycle présentent leur programme devant un jury dans le cadre de leur audition-évaluation annuelle. Cette audition est ouverte au public.

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Conservatoire de Musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr

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English :

Undergraduate trumpet and tuba students present their program to a jury as part of their annual audition-evaluation. The audition is open to the public.

L’événement Audition évaluation des classes de trompette et tuba Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan