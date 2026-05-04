Audition évaluation des classes de violon et alto Conservatoire de Musique Besançon Gachet Royan
Audition évaluation des classes de violon et alto Conservatoire de Musique Besançon Gachet Royan mardi 9 juin 2026.
Royan
Audition évaluation des classes de violon et alto
Conservatoire de Musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 15:45:00
fin : 2026-06-09 19:00:00
Date(s) :
2026-06-09
Les élèves en premier cycle présentent leur programme devant un jury dans le cadre de leur audition-évaluation annuelle. Cette audition est ouverte au public.
.
Conservatoire de Musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Undergraduates present their program to a jury as part of their annual audition-evaluation. This audition is open to the public.
L’événement Audition évaluation des classes de violon et alto Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan
À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)
- Concert dansant The Sophisticated Cats Le Palais Royan Événements Royan 9 mai 2026
- Gala de boxe professionnelle Espace Cordouan Royan 9 mai 2026
- Spectacle Un chapeau de paille d’Italie Salle Jean Gabin Royan 12 mai 2026
- Royan Atlantique Fête le Pineau Le Palais Royan Événements Royan 15 mai 2026
- Visite guidée Ponta à gauche du casino Royan 16 mai 2026