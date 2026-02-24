Thé dansant Anais Bessieres duo Le Palais Royan Événements Royan
Thé dansant Anais Bessieres duo Le Palais Royan Événements Royan mardi 9 juin 2026.
Thé dansant Anais Bessieres duo
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
1 entrée + 1 boisson + 1 pâtisserie
Début : 2026-06-09 14:30:00
fin : 2026-06-09 18:00:00
2026-06-09
Au Palais Royan Événements, on se retrouve pour un thé dansant placé sous le signe de l’élégance et de la convivialité, animé par Anaïs Bressière.
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
English :
The Palais Royan Événements hosts a tea dance in the spirit of elegance and conviviality, hosted by Anaïs Bressière.
