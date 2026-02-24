Thé dansant Anais Bessieres duo Le Palais Royan Événements Royan

Thé dansant Anais Bessieres duo

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

1 entrée + 1 boisson + 1 pâtisserie

Début : 2026-06-09 14:30:00

fin : 2026-06-09 18:00:00

2026-06-09

Au Palais Royan Événements, on se retrouve pour un thé dansant placé sous le signe de l’élégance et de la convivialité, animé par Anaïs Bressière.

.

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

English :

The Palais Royan Événements hosts a tea dance in the spirit of elegance and conviviality, hosted by Anaïs Bressière.

