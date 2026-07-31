Audition mélangée École de musique de l’Anjou bleu Le Louroux Béconnais Le Louroux-Béconnais Val d’Erdre-Auxence

Informations pratiques

Val d’Erdre-Auxence

Audition mélangée École de musique de l’Anjou bleu Le Louroux Béconnais

Le Louroux-Béconnais L’Argerie Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-23 20:00:00

fin : 2027-03-23

Date(s) :

2027-03-23

L’école de musique de l’Anjou bleu vous propose des auditions mélangées, le mardi 23 mars au Louroux-Béconnais, salle de l’Argerie.

L’école de musique vous donne rendez-vous pour les auditions mélangées. Les élèves des écoles primaires du territoire, bénéficiant des Interventions musicales en milieu scolaire dans le cadre du CLEA des Vallées du Haut Anjou, et ceux de l’école de musique partagent la scène, entre chants et pratiques instrumentales collectives. .

Le Louroux-Béconnais L’Argerie Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 10 52 67 d.ecoledemusique@anjoubleu.com

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English :

The Anjou Bleu Music School invites you to a variety of recitals on Tuesday, March 23, at the Salle de l’Argerie in Le Louroux-Béconnais.

L’événement Audition mélangée École de musique de l’Anjou bleu Le Louroux Béconnais Val d’Erdre-Auxence a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Anjou bleu