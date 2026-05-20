Journées Européennes du Patrimoine 43ème édition Val d’Erdre-Auxence
Journées Européennes du Patrimoine 43ème édition Val d’Erdre-Auxence samedi 19 septembre 2026.
Val d’Erdre-Auxence
Journées Européennes du Patrimoine 43ème édition
Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Profitez des Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 Septembre 2026 pour découvrir les trésors près de chez vous !
Préparez-vous pour les 43ème Journées Européennes du Patrimoine qui feront la part belle au patrimoine architectural, qui façonne nos paysages et notre mémoire culturelle.
Nous vous donnons rendez-vous les 19 et 20 septembre prochains pour explorer l’Anjou bleu et dénicher les trésors parfois méconnus de notre territoire. Ouvrez les yeux, soyez curieux et partez à la rencontre de ces gens d’ici qui font perdurer les petites et les grandes histoires. .
Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 41 87 officedetourisme@anjoubleu.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take advantage of the European Heritage Days on September 19 and 20, 2026 to discover treasures near you!
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 43ème édition Val d’Erdre-Auxence a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Anjou bleu
À voir aussi à Val d'Erdre-Auxence (Maine-et-Loire)
- Randonnée gourmande Le Louroux-Béconnais Rue du stade Val d’Erdre-Auxence 31 mai 2026
- Rando Ferme La Cornuaille (Val d’Erdre Auxence) Val d’Erdre-Auxence 7 juin 2026
- Manifestation sportive Défi 1900 #7 Le Louroux-Béconnais Cour du Petit Anjou Val d’Erdre-Auxence 20 juin 2026
- Fête de la Musique La Cornuaille Val d’Erdre-Auxence 21 juin 2026
- Comédie Musicale Un jour à Cuba Ecole de musique de l’Anjou bleu Le Louroux-Béconnais Val d’Erdre-Auxence 28 juin 2026