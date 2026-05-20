Val d’Erdre-Auxence

Journées Européennes du Patrimoine 43ème édition

Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 Septembre 2026 pour découvrir les trésors près de chez vous !

Préparez-vous pour les 43ème Journées Européennes du Patrimoine qui feront la part belle au patrimoine architectural, qui façonne nos paysages et notre mémoire culturelle.

Nous vous donnons rendez-vous les 19 et 20 septembre prochains pour explorer l’Anjou bleu et dénicher les trésors parfois méconnus de notre territoire. Ouvrez les yeux, soyez curieux et partez à la rencontre de ces gens d’ici qui font perdurer les petites et les grandes histoires. .

Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 41 87 officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

Take advantage of the European Heritage Days on September 19 and 20, 2026 to discover treasures near you!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 43ème édition Val d’Erdre-Auxence a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Anjou bleu