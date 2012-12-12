Les P’tites Pépites Et on prend de la hauteur ! La Cornuaille Val d’Erdre-Auxence
Les P’tites Pépites Et on prend de la hauteur ! La Cornuaille Val d’Erdre-Auxence vendredi 31 juillet 2026.
Val d’Erdre-Auxence
Les P’tites Pépites Et on prend de la hauteur ! La Cornuaille
Lieu-dit La Burelière Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 15:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Initiation à la grimpe d’arbre avec le Dédale des Cimes, à la Cornuaille.
Et si vous découvriez la grimpe d’arbre encadrée avec le Dédale des Cimes. Une activité branchée, à tester ! Et oui, parce que chacun son Everest…
Que vous décidiez d’aller à la première branche ou au plus haut des cimes, c’est vous qui fixerez
vos objectifs. Sous l’œil professionnel d’un éducateur spécialisé dans la grimpe d’arbre, vous pourrez explorer ces formidables êtres que sont les arbres.
Vendredi 31 juillet à 15h
Durée 1h
12€ par personne
Réservation obligatoire (attention jauge limitée). .
Lieu-dit La Burelière Val d’Erdre-Auxence 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com
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English :
As part of the P’tites Pépites program organized by the Anjou Bleu Tourist Office, tree-climbing initiation with Dédale des Cimes, at La Cornuaille.
L’événement Les P’tites Pépites Et on prend de la hauteur ! La Cornuaille Val d’Erdre-Auxence a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu
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