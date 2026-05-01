Aumelas

AUDITION MUSICALE ET IMPROS DES PETITS CLOWNS

Salle polyvalente d’Aumelas Aumelas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

L’association Ça c’est fait a le plaisir d’organiser, le samedi 9 mai, une audition musicale pour les jeunes musiciens, accompagnée d’une improvisation des petits clowns d’Aumelas, pour un moment artistique et festif ouvert à tous.

L’association Ça c’est fait a le plaisir d’organiser, le samedi 9 mai, une audition musicale pour les jeunes musiciens, accompagnée d’une improvisation des petits clowns d’Aumelas, pour un moment artistique et festif ouvert à tous.

Tous ceux qui souhaitent jouer un morceau court devant un public, en solo ou en ensemble, sont les bienvenus. Il ne s’agit ni d’un concours ni d’un casting, mais d’un moment d’échange et de partage, permettant aux musiciens débutants de montrer leurs progrès, de surmonter leur trac et de prendre plaisir à jouer pour soi et pour les autres.

L’audition est organisée en collaboration avec Éléna Seyller, professeure de piano de l’École de musique Fortissimo, et Anaïs Roméo, professeure de clown à la Compagnie du Geste.

Ouvert à tout public familles, amis, professeurs et curieux.

Venez nombreux pour encourager nos jeunes talents ! .

Salle polyvalente d’Aumelas Aumelas 34230 Hérault Occitanie +33 6 12 44 60 51

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English : AUDITION MUSICALE ET IMPROS DES PETITS CLOWNS

On Saturday May 9, the Ça c?est fait association is pleased to organize a musical audition for young musicians, accompanied by an improvisation by the little clowns of Aumelas, for an artistic and festive moment open to all.

L’événement AUDITION MUSICALE ET IMPROS DES PETITS CLOWNS Aumelas a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT