Aumelas

BALADES GOURMANDES AU COUCHER DU SOLEIL

Aumelas Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-29

Le Château Bas d’Aumelas vous invite à une balade gourmande de 2 heures dans son vignoble biologique.

Et si vous terminiez la semaine par une balade au cœur des vignes, entre nature préservée et saveurs locales ?

Marchez 2 km à travers notre vignoble bio, admirez un panorama à couper le souffle et dégustez nos vins accompagnés de produits locaux tapenades, fromages, charcuteries… Un moment hors du temps, entre nature et saveurs du terroir.

Au sommet du domaine, laissez-vous émerveiller par la vue sur le Pic Saint-Loup, la Méditerranée, et même le Mont Ventoux par temps clair !

Au programme

• Une balade panoramique avec une vue splendide allant du Pic Saint-Loup aux Terrasses du Larzac.

• 3 arrêts gourmands avec dégustation de vins du domaine et de produits locaux

• Un apéritif convivial au coucher du soleil

Que vous soyez passionné de vin ou amateur de belles découvertes, cet événement est fait pour vous !

Durée 2 heures

Places limitées. .

Aumelas 34230 Hérault Occitanie

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English : BALADES GOURMANDES AU COUCHER DU SOLEIL

a gourmet stroll through its organic vineyards

L’événement BALADES GOURMANDES AU COUCHER DU SOLEIL Aumelas a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT