BALADES GOURMANDES AU COUCHER DU SOLEIL Aumelas
BALADES GOURMANDES AU COUCHER DU SOLEIL Aumelas vendredi 15 mai 2026.
Aumelas
BALADES GOURMANDES AU COUCHER DU SOLEIL
Aumelas Hérault
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-15 2026-05-29
Le Château Bas d’Aumelas vous invite à une balade gourmande de 2 heures dans son vignoble biologique.
Et si vous terminiez la semaine par une balade au cœur des vignes, entre nature préservée et saveurs locales ?
Marchez 2 km à travers notre vignoble bio, admirez un panorama à couper le souffle et dégustez nos vins accompagnés de produits locaux tapenades, fromages, charcuteries… Un moment hors du temps, entre nature et saveurs du terroir.
Au sommet du domaine, laissez-vous émerveiller par la vue sur le Pic Saint-Loup, la Méditerranée, et même le Mont Ventoux par temps clair !
Au programme
• Une balade panoramique avec une vue splendide allant du Pic Saint-Loup aux Terrasses du Larzac.
• 3 arrêts gourmands avec dégustation de vins du domaine et de produits locaux
• Un apéritif convivial au coucher du soleil
Que vous soyez passionné de vin ou amateur de belles découvertes, cet événement est fait pour vous !
Durée 2 heures
Places limitées. .
Aumelas 34230 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : BALADES GOURMANDES AU COUCHER DU SOLEIL
a gourmet stroll through its organic vineyards
L’événement BALADES GOURMANDES AU COUCHER DU SOLEIL Aumelas a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT