Auditions d’élèves, Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles, Genève

Auditions d’élèves Samedi 6 juin, 18h00 Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Ce samedi à 18h, Maxence Sibille (batterie), Ivan Rougny (basse), Matthieu Llodra (claviers), Eric Bisoffi (guitare) et Erwan Valazza (guitare) réuniront leurs élèves sur scène dans diverses formations qui traverseront les nombreux styles abordés en cours !

L’audition se terminera par une verrée !

Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles Passage Marie-Claude-LEBURGUE 2 Genève 1205 Jonction Genève https://ema.school/

Auditions de batterie, basse, claviers et guitare.

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