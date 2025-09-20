Informations pratiques

Uzerche

Auditorium Sophie Dessus Accumulation / Landing

14 Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-11 20:30:00

fin : 2027-02-11

Date(s) :

2027-02-11

Le chorégraphe Abderzak Houmi sublime la danse urbaine et casse les codes avec ces deux duos. Générosité, puissance, émotion et poésie se retrouvent pour une soirée de danse envoûtante.

Dans Accumulation un duo d’homme s’anime, passant du calme à la transe, de la marche légère à la bestialité. Les danseurs se lèvent, dessinent, se rapprochent, se séparent avant de revenir au point de départ. La vitesse augmente, les gestes naissent, se développent, grandissent, toujours plus forts.

Landing au féminin est un duo où la chute devient le moteur de la chorégraphie. La gravité et l’envol se répondent sur un espace rebondissant dans une partition entre figures époustouflantes et ralentis captivants. De leurs gestes naît un spectacle très esthétique et constellé d’une myriade d’émotions.

Danse Abderzak Houmi Cie X-press

Durée 1h

Public à partir de 7 ans

Tarif catégorie B .

14 Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 00 44 auditorium@uzerche.fr

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English : Auditorium Sophie Dessus Accumulation / Landing

L’événement Auditorium Sophie Dessus Accumulation / Landing Uzerche a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Terres de Corrèze