Auditorium Sophie Dessus Accumulation / Landing Uzerche
jeudi 11 février 2027 · Uzerche
Informations pratiques
Uzerche
Auditorium Sophie Dessus Accumulation / Landing
14 Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-11 20:30:00
fin : 2027-02-11
Date(s) :
2027-02-11
Le chorégraphe Abderzak Houmi sublime la danse urbaine et casse les codes avec ces deux duos. Générosité, puissance, émotion et poésie se retrouvent pour une soirée de danse envoûtante.
Dans Accumulation un duo d’homme s’anime, passant du calme à la transe, de la marche légère à la bestialité. Les danseurs se lèvent, dessinent, se rapprochent, se séparent avant de revenir au point de départ. La vitesse augmente, les gestes naissent, se développent, grandissent, toujours plus forts.
Landing au féminin est un duo où la chute devient le moteur de la chorégraphie. La gravité et l’envol se répondent sur un espace rebondissant dans une partition entre figures époustouflantes et ralentis captivants. De leurs gestes naît un spectacle très esthétique et constellé d’une myriade d’émotions.
Danse Abderzak Houmi Cie X-press
Durée 1h
Public à partir de 7 ans
Tarif catégorie B .
14 Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 00 44 auditorium@uzerche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Auditorium Sophie Dessus Accumulation / Landing
L’événement Auditorium Sophie Dessus Accumulation / Landing Uzerche a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
À voir aussi à Uzerche (Corrèze)
- Concours de pétanque Grand Prix de la Ville d’Uzerche Uzerche 12 septembre 2026
- Fête des associations Quartier de la Papeterie Uzerche 12 septembre 2026
- Auditorium Sophie Dessus Présentation de Saison Uzerche 12 septembre 2026
- Street Fishing Uzerche 13 septembre 2026
- Visite guidée de la vieille ville d’Uzerche rue du Lion d’Or Uzerche 14 septembre 2026