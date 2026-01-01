Fête de la patate Le Baspeyrat Uzerche
Fête de la patate Le Baspeyrat Uzerche samedi 5 septembre 2026.
Fête de la patate
Le Baspeyrat Ferme de Pépé Pierre Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Repas thème patate.
Marché artisanal, jeux en bois…
Rando
Balade à poney
Ambiance musicale.
1ère Patatoes Run & Fun la course la plus déjantée du canton. .
Le Baspeyrat Ferme de Pépé Pierre Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 22 64 49
