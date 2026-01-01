Fête de la patate Le Baspeyrat Uzerche

Fête de la patate

Le Baspeyrat Ferme de Pépé Pierre Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Repas thème patate.

Marché artisanal, jeux en bois…

Rando

Balade à poney

Ambiance musicale.

1ère Patatoes Run & Fun la course la plus déjantée du canton. .

Le Baspeyrat Ferme de Pépé Pierre Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 22 64 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la patate

L’événement Fête de la patate Uzerche a été mis à jour le 2025-12-29 par Office de Tourisme Terres de Corrèze