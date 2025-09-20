Informations pratiques

Uzerche

Auditorium Sophie Dessus Brouillon

14 Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-24 10:00:00

fin : 2027-02-24

Date(s) :

2027-02-24

Et si l’erreur était le début d’une aventure ? Dans un fatras de papiers et d’objets, un écrivain devant sa feuille blanche griffonne inlassablement des mots. Entouré d’objets excentriques qui prennent vie, pour l’aider ou le déconcentrer, il navigue sur une mer de brouillon pour trouver l’inspiration à son histoire. Malgré lui les mots s’animent, se chiffonnent, s’envolent. Et lui rature, baragouine, recommence.

Spécialiste de l’écriture magique, la cie Sans Gravité s’attache ici à montrer que l’apprentissage et la construction passent par l’échec, qui n’est pas forcément traumatique ou négatif. Au service de cette idée, magie nouvelle, marionnettes et jeux de mots se mêlent dans cette ode à l’imaginaire et à la fantaisie.

Conte magique Cie Sans gravité

Durée 50 min

Public à partir de 6 ans

Tarif catégorie Famille .

14 Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 00 44 auditorium@uzerche.fr

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English : Auditorium Sophie Dessus Brouillon

L’événement Auditorium Sophie Dessus Brouillon Uzerche a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Terres de Corrèze