Auditorium Sophie Dessus Brouillon Uzerche
mercredi 24 février 2027 · Uzerche
Informations pratiques
Uzerche
Auditorium Sophie Dessus Brouillon
14 Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-24 10:00:00
fin : 2027-02-24
Date(s) :
2027-02-24
Et si l’erreur était le début d’une aventure ? Dans un fatras de papiers et d’objets, un écrivain devant sa feuille blanche griffonne inlassablement des mots. Entouré d’objets excentriques qui prennent vie, pour l’aider ou le déconcentrer, il navigue sur une mer de brouillon pour trouver l’inspiration à son histoire. Malgré lui les mots s’animent, se chiffonnent, s’envolent. Et lui rature, baragouine, recommence.
Spécialiste de l’écriture magique, la cie Sans Gravité s’attache ici à montrer que l’apprentissage et la construction passent par l’échec, qui n’est pas forcément traumatique ou négatif. Au service de cette idée, magie nouvelle, marionnettes et jeux de mots se mêlent dans cette ode à l’imaginaire et à la fantaisie.
Conte magique Cie Sans gravité
Durée 50 min
Public à partir de 6 ans
Tarif catégorie Famille .
14 Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 00 44 auditorium@uzerche.fr
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English : Auditorium Sophie Dessus Brouillon
L’événement Auditorium Sophie Dessus Brouillon Uzerche a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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